شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات مجموعة الزمالك .. فرص التأهل لربع النهائي عقب الخسارة ‏أمام الترجي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم بملعب رادس، بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطتين بعد الخسارة أمام الترجي بينما رفع الترجي رصيده للنقطة 7 في الصدارة، كذلك استطاع مولودية الجزائر القفز للمركز الثاني بـ 5 نقاط بعد الفوز على تونجيت السنغالي متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

الوضع الحالي لترتيب المجموعة أصبح على النحو التالي:

1 – الترجي ..7 نقاط

2.. المولودية..5 نقاط

3 – الزمالك.. 2 نقطة

4 – تونجيت.. 1 نقطة

حظوظ الزمالك من أجل التأهل من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أولاً: يحتاج الزمالك للفوز في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الترجي في القاهرة ثم المولودية في الجزائر وتونجيت بالقاهرة، وقتها سيرفع الزمالك رصيده للنقطة 11 ويتأهل دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

ثانياً: التعادل مع المولودية إيجابياً في الجزائر، مع الفوز في مبارتي الترجي التونسي وتونجيت بالقاهرة، بشرط خسارة المولودية أمام الترجي، وقتها يصعد الزمالك بالمواجهات المباشرة على حساب المولودية مع اقتراض فوز بطل الجزائر في مباراته أمام تونجيت في الجولة المقبلة.

ثالثاً: الحصول على 6 نقاط فقط والفوز في مباراتي القاهرة على حساب كل من الترجي وتونجيت، ولكن هذا الأمر سيكون مشروطاً بخسارة المولودية أمام تونجيت بالجزائر وأمام الترجي في تونس.