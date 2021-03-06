شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يسعي لإفساد صفقة الزمالك الدفاعية فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدخل أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في أزمة عبدالله بكري مدافع الفريق بعد إيقافه وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه بسبب هجومه على إدارة النادي عبر تويتر.

وسيعقد ميدو خلال الساعات القادمة جلسة مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي من أجل بحث حل لأزمة عبدالله بكري كي يستفيد منه النادي أقصى استفادة، كما يسعي ميدو لإقناع اللاعب بالتراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق بعدما أنهى اللاعب تفاصيل انتقاله للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و التقي فريق نادي بيراميدز اليوم السبت مع نظيرة نادي أسوان على ملعب استاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري على ملعب إستاد بتروسبورت، في المباراة التي شهدت تألق رمضان صبحي لاعب الفريق والذي نجح في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز من ركلة جزاء.