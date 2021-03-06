شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لرئيس الكاف الجديد باتريس موتسيبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد فوز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس نادى صن دوانز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب إنسحاب أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، انسحابهم من سباق انتخابات "كاف" التي كان من المقرر أن تُعقد في الـ12 من شهر مارس الجاري، ليفوز موتسيبي بمنصب رئيس "كاف" بالتزكية.

وباتريس موتسيبي مولود فى 28 يناير 1962 في سويتو، جنوب أفريقيا) هو رجل أعمال جنوب أفريقي وأحد أقطاب صناعة التعدين في أفريقيا، وقدرت مجلة فوربس سنة 2015 ثروته بـ 2.4 مليار دولار، حيث جاء رقم 847 في قائمة أغني أغنياء العالم واحتل المرتبة السادسة في أغنياء جنوب أفريقيا والـ22 علي مستوي أغنياء أفريقيا.

حاليا يدير موتسيبيه مجموعة شركات "أفريكان رينبو مينيرالز" للمناجم والتعدين في بلاده وعدد من الدول المجاورة، كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات بما في ذلك كونه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة "هارموني جولد" التي تعد واحدة من أكبر خمس شركات تعدين للذهب علي مستوي العالم.

وعلي الرغم من أنه يعد واحدا من أغني أغنياء العالم وقدم الكثير من الخدمات الخيرية لبلاده إلا أن شهرته لم تذع في جنوب أفريقيا إلا بعد امتلاكه لنادي ماميلودي صن داونز لكرة القدم الذي يعد واحدا من أكبر الفرق بجنوب أفريقيا.أعلن باتريس موتسيبيه في وقت سابق أنه سيتبرع بنصف ثروته لمصلحة الفقراء.

حيث يعد موتسيبيه أول إفريقي يستجيب لحملة تعهد العطاء التي أطلقها عام 2010 كل من وارن بافيت وبيل غيتس بهدف تشجيع أثرياء العالم للتبرع بجزء كبير من ثرواتهم لأهداف إنسانية خيرية