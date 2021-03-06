شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب أشرف بن شرقي بعد الاعتراض غير اللائق على باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية مغلظة على اشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الاول بسبب سوء سلوكه عقب قرار البرتغالي باتشيكو استبداله في الشوط الثاني من مباراة الزمالك والترجي، بعدما اعترض بن شرقي بطريقة غير مقبولة.

وفور انتهاء المباراة قررت إدارة الكرة التي تضم أشرف قاسم وعبدالحليم على تطبيق لائحة الجزاء على بن شرقي وتغليظ العقوبة المالية التي تنص عليها اللائحة خصوصا وأنها ليست المرة الاولي التي يتعمد فيها بن شرقي الاعتراض بهذا الشكل وافتعال ازمة ومشكلة.

واشتبك بن شرقي مع باتشيكو في غرفة خلع الملابس في محاولة من اللاعب لافتعال أزمة جديدة لرغبته في الرحيل.

وعلمت «المصري اليوم» أن ادارة الكرة أبلغت عماد عبدالعزيز رئيس النادي بقرارها ووافق على الفور على معاقبة اللاعب لكنه فضل عدم الاعلان رسميا بعد المباراة مباشرة ومنح ادارة الكرة حرية اعلان العقوبة.

وخسر نادي الزمالك من الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتذيل المارد الابيض قاع جدول المجموعة الرابعة بدوري ابطال افريقيا.