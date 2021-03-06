شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين باتشيكو وبن شرقي في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في أزمة جديدة مع مديره الفني جايمي باتشيكو.

واعترض بن شرقي على تغييره في الشوط الثانى من المباراة الترجي والدفع بأسامة فيصل بدلاً منه.

وخسر الزمالك من الترجي 1/3 في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقي الحالية والتي أقيمت على ملعب رادس.

ولم يكتف أشرف بن شرقي بالاعتراض والتلويح بيديه إلى مدرب الزمالك لحظة خروجه من المباراة، وامتد الغضب وموجة الاعتراض لداخل غرفة خلع الملابس، اعتراضاً منه على سياسة المدير الفني تجاهه.

ولولا تدخل العديد من لاعبي الزمالك لإسكات بن شرقي لتطور الأمر لما لا يحمد عقباه داخل غرفة خلع الملابس.

ويبحث باتشيكو المدير الفني للزمالك توقيع عقوبة على اللاعب بعد اعتراضه بصورة غير لائقة أمام جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها على النص.

وسبق لأشرف بن شرقي أن اعترض على طارق يحيي مدرب الزمالك الأسبق، عندما قام باستبداله في إحدى المباريات ما دفع بن شرقي للاعتراض عليه بنفس الصورة.

ويستعد الزمالك لمغادرة تونس والعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة الترجي والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي تسببت في تأزم موقفه في جدول المجموعة، بعدما تجمد رصيده عند نقطتين بقي بها في المركز الثالث وبات لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية المقبلة.