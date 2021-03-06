شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجي: أسعى لتكرار الفوز على الزمالك في القاهرة لضمان التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معين شعباني المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الترجي التونسي، أنه كان واثقاً من تحقيق الفوز على الزمالك.

وفاز الترجي على الزمالك 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت في رادس.

وأضاف شعباني: «سنسعى لتكرار هزيمة الزمالك في المباراة المقبلة في القاهرة في عقر داره لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للبطولة».