شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة النادي الأهلى منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2021.

وتفقد الجهاز الفني للنادي الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني أرضية ملعب المباراة فور الوصول إلى استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلى مع نظيره فيتا كلوب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويحتل فيتا كلوب المركز الثاني للمجموعة الأولى، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث في المجموعة، ويتساوى الفريقان في عدد النقاط حتى الآن (3 نقاط).