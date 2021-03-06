دوري ابطال افريقيا: الترجي يتغلب على الزمالك بثلاثيّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

خسر نادي ​الزمالك​ المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف امام نادي ​الترجي​ التونسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة ​دوري أبطال أفريقيا​ لكرة القدم.



وبتلك النتيجة، إستطاع الترجي ان يرفع من رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الزمالك المصري عند نقطتين في المركز الثالث.

وأحرز ثلاثية الترجي في المباراة كلّ من وليم توجي ومحمد علي بن رمضان هدفين فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد فتوح.