الكونميبول يقرر تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "​الكونميبول​" تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في شهر مارس/اذار الجاري بسبب منع الأندية الأوروبية سفر اللاعبين إلى أمريكا الجنوبية، حيث سيتم دراسة الخيارات الأخرى لخوض المباريات المؤجلة في موعد أخر.



وأبرز المباريات التي كانت من المقرر أن تقام هي بين الارجنتين والبرازيل في الـ31 من هذا الشهر.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم في قطر ستقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.