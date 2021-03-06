كأس فرنسا: ميتز يستعرض برباعية ولوريان يودع المسابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

ضمن منافسات الدور الـ16 خلال فعاليات بطولة ​​كأس فرنسا​​ لكرة القدم، حقق فريق ميتز الفوز برباعية نظيفة امام فريق فالينسيان ليتقدم نحو دور الثمانية بعد المباراة التي حسمها بغياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.



وفي باقي المباريات، حقق فريق لو بوي الانتصار بنتيجة 1 - 0 محققاً المفاجأة امام فريق ​لوريان​، في حين حسمت ركلات الترجيح لقاء فريق ساومور ومونتانيارد لمصلحة الفريق الاول بنتيجة 4 - 3 بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 3 - 3 في مباراة غزيرة بالاهداف حملت الكثير من الاثارة.