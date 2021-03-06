البريمييرليغ: ساوثامبتون يزيد من مصاعب متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " ​البريمييرليغ​ "، حقق نادي ​ساوثامبتون​ فوزاً مهماً امام ​شيفيلد يونايتد​ وبواقع 2-0 ليعزز موقعه ويضل الى المركز الـ14 فيما واصل شيفيلد تواجده في مؤخرة الترتيب.



وكان الشوط الاول هادئاً وقليل الفرص من الجانبين حيث حاول لاعبو ساوثامبتون استغلال سيطرتهم على الكرة في ظل تكتل لاعبي شيفيلد في مناطقهم الدفاعية ولكن الفعالية الهجومية غابت عن ابناء المدرب ​رالف هاسنهوتل​ حيث ضغط لاعبو ساوثامبتون بقوة كبيرة وبدوره لم ينجح لاعبو شيفيلد من القيام بأي ردة فعل هجومية على مرمى الخصم وشهدت الدقيقة 31 منح حكم اللقاء ضربة جزاء لساوثامبتون بعد خطأ ارتكبه ايثان ابمادو وتمكن جايمس وارد براوس من منح ساوثامبتون هدف التقدم في الدقيقة 32، وبعدها فشل لاعبو شيفيلد من القيام بأي ردة فعل هجومية للعودة الى اجواء اللقاء لينتهي هذا الشوط بتقدم ساوثامبتون وبواقع 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن تشي آدامز من خطف هدف ثاني لساوثامبتون في الدقيقة 49 بعد تمريرة حاسمة من ستيورات ارمسترونغ وبعدها حاول مدرب شيفيلد اجراء بعض التعديلات في تشكيلة فريقه من اجل تحسين المردود اكثر في اللقاء ولكن سيطرة لاعبي ساوثامبتون حدّت من خطورة الخصم بشكل كبير، وبعدها تصدى حارس شيفيلد لمحاولة خطيرة من نايثان تيلا ليحرمه من هدف ثالث وواصل لاعبو شيفيلد عقمهم الهجومي بشكل كامل، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو ساوثامبتون افضليتهم الكبيرة في اللقاء وسط قلة حيلة لاعبي شيفيلد ليقود ابناء المدرب هاسنهاتل اللقاء الى بر الامان وبفوز مستحق وبواقع 2-0.