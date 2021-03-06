البوندسليغا: لايبزيغ يخطف الصدارة بثلاثية امام فرايبورغ وخسارة فولفسبورغ وفوز ليفركوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات ​الدوري الالماني​" البوندسليغا "، تمكن نادي ​لايبزيغ​ من خطف الصدارة مؤقتاً بفوز مستحق وبواقع 3-0 امام ​فرايبورغ​ العقيم.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو لايبزيغ سيطرتهم على مجريات اللقاء وسط اداء دفاعي بحت من قبل لاعبي فرايبورغ وضغط ابناء المدرب جوليان نايغلسمان بقوة على مرمى الخصم ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي لايبزيغ في ظل تنظيم دفاعي مميز لابناء المدرب سترايتش، ولم ينجح لاعبو فرايبورغ من القيام بأي ردة فعل هجومية في ظل تفوق لاعبي لايبزيغ حيث حدّوا من خطورة مرتدات الخصم وشهدت الدقيقة 42 هدف التقدم للايبزيغ عبر كريستوفر انكونكو بعد تمريرة حاسمة من يوسف بولسن وهفوة كبيرة من الحارس فلوريان مولر لينتهي هذا الشوط بتقدم لايبزيغ وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو لايبزيغ افضليتهم الكبيرة في اللقاء وسط اداء باهت من قبل لاعبي فرايبورغ والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل هجومية تذكر بالرغم من النبديلات التي اجراها المدرب سترايتش، وفي الدقيقة 64 تمكن مهاجم لايبزيغ الكساندر سورلوث من خطف هدف ثاني لفريقه وهذا الهدف سبب بمضاعفات كبيرة للاعبي فرايبورغ والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل تذكر وبعدها هدأ لاعبو لايبزيغ من وتيرة ضغطهم لتغيب خطورتهم ايضاً لينحصر الصراع اكثر في وسط الملعب، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو لايبزيغ سيطرتهم وانما بغياب الفعالية الهجومية حيث لجأ المدرب نايغلسمان الى اجراء تبديلات تكتيكية في صفوف فريقه لاراحة بعض نجوم الفريق لموقعة دوري الابطال وفي الدقيقة 80 خطف البديل اميل فورسبورغ من خطف هدف ثالث للايبزيغ لتنتهي المباراة بفوز لايبزيغ وبواقع 3-0.

وفي باقي المباريات، انقاد نادي ​فولفسبورغ​ الى الخسارة امام ​هوفنهايم​وبواقع 2-1 ورغم الخسارة واصل الفولفي تواجده في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما نجح ​شتوتغارت​ من فرض التعادل امام اينتراخت فرانكفورت وبواقع 1-1 ليفشل فرانكفورت من تعزيز مركزه الرابع في جدول الترتيب، وبدوره حسم نادي باير ليفركوزن لقاءه امام بوروسيا مونشغلادباخ وبواقع 1-0 وسجل باتريك تشيك هدف الفوز لليفركوزن في الدقيقة 76 ليساعد ليفركوزن في خطف المركز الخامس بينما واصل غلادباخ تواجده في المركز العاشر، وبدوره حقق نادي هيرتا برلين الفوز امام اوغسبورغ وبواقع 2-1.