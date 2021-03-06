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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كفيتوفا تحرز لقب بطولة الدوحة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021
احرزت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا اللقب رقم 28 في مشوارها الإحترافي والأول منذ بطولة شتوتغارت عام 2019 وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة الدوحة الدولية لكرة المضرب للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بفوزها السهل على الاسبانية غاربيني موغوروزا بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و1 - 6.
وكانت كفيتوفا قد قامت بانهاء مغامرات القادمة من التصفيات جيسيكا بيغولا و تغلبت عليها بمجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 للتأهل لنهائي بطولة الدوحة للمرة الثالثة في مسيرتها و الثانية على التوالي لتواجه موغوروزا