كفيتوفا تحرز لقب بطولة الدوحة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

احرزت لاعبة ​التنس​ التشيكية بيترا كفيتوفا اللقب رقم 28 في مشوارها الإحترافي والأول منذ ​بطولة شتوتغارت​ عام 2019 وذلك بعد تتويجها بلقب ​بطولة الدوحة​ الدولية لكرة المضرب للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بفوزها السهل على الاسبانية غاربيني ​موغوروزا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 2 - 6 و1 - 6.



وكانت كفيتوفا قد قامت بانهاء مغامرات القادمة من التصفيات ​جيسيكا بيغولا​ و تغلبت عليها بمجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 للتأهل لنهائي ​بطولة الدوحة​ للمرة الثالثة في مسيرتها و الثانية على التوالي لتواجه ​موغوروزا