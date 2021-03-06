زيدان يرفض عودة بايل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية عدّة ان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ​ريال مدريد​، لا يريد عودة غاريث بايل الموسم المقبل، والذي يلعب حاليا مع ​توتنهام​ على سبيل الاعارة.



وأشارت التقارير إلى أن زيدان لا يريد عودة غاريث بايل إلى ريال مدريد، ويعتقد أن الويلزي يؤثر سلبا على الفريق بأكمله، بالرغم من تألقه مع توتنهام هذا الموسم في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز.

وينتهي عقد بايل، البالغ من العمر 31 عاما، مع ريال مدريد صيف عام 2022، ويمتلك توتنهام حقوق شراء عقد اللاعب الويلزي.