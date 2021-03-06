الإدارة طالبته بعدم الكلام عن أزمة كهربا مرة آخرى .. منع موسيماني من الحديث عن كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب أصابت مجلس إدارة الأهلى وبعض جماهيره بسبب تطرق بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى للحديث عن أزمة كهربا خلال المؤتمر الصحفى السابق لمباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدورى المجموعات لدورى الأبطال الأفريقى.

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى أمس الأول: "نتحفظ فى مسألة الأخلاق ونحب كل اللاعبين وعندما يخرج لاعب عن النظام لابد من الحفاظ على أخلاقيات الفريق ونجعل غرفة الملابس جيدة ولن يتوقف الفريق على لاعب.. لسنا ضد أى لاعب.. نحب جميع اللاعبين ونتمنى أن يلعب الجميع من أجل الفوز ووضع الأهلى فى المقدمة على كل المستويات سواء المحلية أو الأفريقية أو العالمية".

أضاف المدير الفنى الجنوب أفريقى: "تعودنا فى الأهلى منذ قديم الأزل أن تسود الأخلاق داخل الفريق وخارجه، وعلى كل حال دائما ما تحدث مشاكل وأزمات داخل الأسرة الواحدة، ولكن فى نهاية المطاف لابد أن تعم الأخلاق داخل فريقنا".

ورغم أن موسيمانى لم يتجاوز إلا أن الإدارة طالبته بعدم الكلام عن أزمة كهربا مرة آخرى حتى يعم الاستقرار داخل الفريق، خاصة أن هذه التصريحات جددت اشتعال السوشيال ميديا وكل مجموعة فسرتها حسب هواها، وهناك من قال على أنها إشارة إلى اقتراب نهاية كهربا مع الأهلى، والخلاصة تسبب تكرار الكلام فى تجديد الأزمة وعودة الوضع إلى نقطة الصفر بينما كانت فى طريقها للهدوء.

كان الجهاز الفنى للأهلى قد قرر تغريم محمود عبد المنعم كهربا مائتى ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة فى المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.

وأشارت مصادر، إلى أنه مع كل قرار تخرج عشرات التكهنات والتفسيرات والفتاوى وأن قرار كهربا تربوى فى المقام الأول وتأكيد على أن التجاوز ممنوع وأن الأهلى على مدار تاريخه يرفض أى تجاوز، بينما الكلام عن إقصاء كهربا أو تحديد مصيره فى الوقت الحالى ليس له أساس من الصحة،وحتى لا ندخل فى تبريرات، كهربا معاقب بقرار من مجلس الإدارة وأى كلام غير ذلك ليس للأهلى علاقة به.