شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم أسوان 2/0 ويحتل وصافة الدوري فى غياب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق بيراميدز عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزاً مهماً على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتقى بيراميدز للمركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذى يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي بيراميدز كل من، رمضان صبحي من ضربة جزاء فى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 فى المركز الـ 12.

أحداث الشوط الأول جاءت كالتالي:

جاءت بداية اللقاء مثيرة وحماسية من جانب فريق أسوان، الذي وصل إلى مرمى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز سريعاً بتسديدة قوية من عمرو الحلواني لاعب أسوان، تصدى لها شريف إكرامي بنجاح ليخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء فى الدقيقة السادسة لصالح بيراميدز، بعدما لمس عبد العزيز موسى لاعب أسوان، الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ونجح رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز في إحراز هدف التقدم لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعدما سددها بنجاح على يمين عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

حاصر بيراميدز فريق أسوان في وسط ملعبه معتمداً على عناصر المهارة التى يمتلكها الفريق في خط الهجوم، وهدد مرمى عمر رضوان بأكثر من فرصة خطيرة بعد الهدف الأول.

ودفع علاء عبد العال بأول تبديلات فريق أسوان في الدقيقة 32 بخروج أشرف مجدي للإصابة ونزول أحمد صغيري، واستفاق أسوان في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول ببعض المحاولات الهجومية على مرمى شريف إكرامي لكنها لم ترقى إلى درجة الخطورة.

في الدقيقة 38 أهدر هيثم الفيل كابتن فريق أسوان، فرصة ذهبية لإحراز هدف التعادل بعدما تهيأت له كرة خطيرة أمام مرمى بيراميدز قبل أن يبعدها شريف إكرامي لركلة ركنية.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 معلناً تقدم بيراميدز بهدف نظيف على أسوان.

كان بيراميدز قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي، خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى، خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

فيما بدأ أسوان المباراة بالتشكيل التالي: عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، السيد فريد، هيثم الفيل، إيمانويل إيجيبتور.