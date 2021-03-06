شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الزمالك أمام الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يحتل الترجى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش،خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي،خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي،خط الهجوم : حميد أحداد.

بينما بدأ الترجى التونسي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى،خط الدفاع: إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حمدي النقاز،خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث،خط الهجوم: وليام توجاي - حمدو الهوني - عبد الباسط خالد.

ويتصدر الترجى التونسى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.