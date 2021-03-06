الامارات | عبدالله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي شاتورو

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن مساعد يقترب من الاستحواذ على نادي شاتورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الأمير السعودي عبدالله بن مساعد في حديث حصري لوكالة فرانس برس السبت ان مجموعته "يونايتد وورلد" ستستحوذ على نادي شاتورو الفرنسي قريبا.

وقال بن مساعد، وزير الرياضة السابق في السعودية والمالك الحالي لنادي شيفيلد يونايتد الانجليزي: "نعم، نحن مهتمون منذ فترة بشاتورو، واخذت المفاوضات وقتا طويلا. موقف النادي صعب جدا الآن في ترتيب الدرجة الثانية. ابلغني الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله الغامدي ان الاعلان عن الصفقة سيكون قريبا".

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