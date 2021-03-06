الامارات | الإمارات يتعادل مع العربي ويواصل صدارته لدوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يتعادل مع العربي ويواصل صدارته لدوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي الإمارات صدارته جدول مسابقة دوري الدرجة الأولى برصيد 29 نقطة بعد تعادله الإيجابي مع نادي العربي بهدفين لهدفين في المباراة التي جرت اليوم على ملعب العربي في ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر للمسابقة.

وسجل هدفي الإمارات اللاعب دييغو دا سيلفا في الدقيقة 31 ، واللاعب خليل الدرمكي في الدقيقة 80 ، بينما سجل هدفي العربي اللاعب ماتيوس دا سلفا في الدقيقة 33 ، واللاعب فينيكيوس لوبيس في الدقيقة 64 .

وفي المباراة الثانية حقق نادي دبا الحصن الفوز على مستضيفه نادي دبا الفجيرة بهدفين لهدف سجل هدفي دبا الحصن اللاعب مايلسون ليما في الدقيقة 35 ، واللاعب سيد عواج في الدقيقة 72 ، فيما سجل الهدف الوحيد لدبا اللاعب برونوإدواردو في الدقيقة 39 .

ويستمر نادي الإمارات في تصدره لجدول المسابقة برصيد 29 نقطة، يليه العروبة ثانياً 27 نقطة، والبطائح ثالثاً 25 نقطة، ودبا الحصن رابعاً 23 نقطة، ودبا الفجيرة خامساً 19 نقطة، والحمرية سادساً 18 نقطة، ويحل العربي سابعاً، والتعاون ثامناً ولكل منهما 17 نقطة، ثم مسافي تاسعاً 15 نقطة، ومصفوت عاشراً 13 نقطة، والذيد حادي عشر وله نقطتان.

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