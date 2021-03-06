شكرا لقرائتكم خبر عن بن سعيدان بطلاً لرالي الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجَّلَ السائق السعودي ياسر بن سعيدان أسرع الأوقات في المرحلتَيْن الخاصَّتَيْن اللتان أُقيمتا أمس (السبت) من رالي الشرقية تويوتا الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة «فيا - باها»، والجولة الأولى من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2021، علمًا بأنه تم تعديل مسار الرالي بعد أن اضطر المُنظِّمون لإلغاء مرحلة (الجُمعة) بسبب تردِّي الأحوال الجوية وسوء الرُؤية الأُفقية.

سيطر ابن سعيدان على الرالي مُنذ البداية حتى نهايته، واجتاز خطّ النهاية أولًا بفارق 13:38 دقيقة عن أقرب مُنافسيه السائق التشيكي ميروسلاف زابلِتال في سيارة فورد «إف 150 إيفو».

وتمكَّنت السائقة السعودية دانية عقيل من الوصول لخطّ نهاية تجربتها الأولى في الراليات الصحراوية في المركز الثامن في الترتيب العام، والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية «تي 3″، وتُشارك دانية في سيارة»كان أم«طراز»مافِريك إكس 3«من تحضير فريق»دووست رالي«وبألوان فريق»شيرو«ويُعاونها الملّاح الفِرنسي لوران ليشلوشتيه.

في فئة الرالي الوطني، تصدَّر السائق السعودي صالح العبدالعالي هذه الفئة في سيارة هامّر»إتش 3″، حيث أنهى الرالي بتوقيت 3:12:16 ساعات بفارق 41:55 دقيقة عن أقرب مُنافسيه خلف الشمّري في سيارة نيسان «باترول»، وأنهى السائق السعودي جعفر القحطاني الرالي ثالثًا في الفئة الوطنية، في حين أنهت السائق السعودية مشاعل العبيدان الرالي في المركز السادس في سيارة «كان - أم» طراز «مافِريك إكس 3» مُصنَّفة في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية «تي 3″، علمًا بأن الملّاح الإماراتي الخبير في الراليات الخليجية علي ميرزا كان إلى جانِبها خلال الرالي.

كما سيطر الدرّاج النيوزيلندي فيليب ويلسون على فئة الدرّاجات النارية، واجتاز خطّ النهاية على درّاجة»كاي تي إم«طراز»إي إكس سي 450 رالي" أولًا في هذه الفئة بفارق ساعة واحدة عن السعودي عبدالحليم المُغيرة، وأنهى الدرّاج السعودي أحمد الناصر الرالي ثالثًا في هذه الفئة.