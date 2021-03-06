عودة أحداد.. باتشيكو يعلن التشكيل الرسمي للزمالك أمام الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه به، الترجى التونسي، في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم، باستاد رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

دكة البدلاء: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

ويتصدر الترجى التونسى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتى مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين، متفوقا على الزمالك الثالث بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، بنقطة وحيدة.