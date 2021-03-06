والتر بواليا يقود هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب فى دوري ابطال افريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، تشكيل المارد الأحمر لمباراة فيتا كلوب التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوى.‏

خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

‏ خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.

وضم موسيماني 19 لاعباً لمباراة الليلة وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية ، وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.