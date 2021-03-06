شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة لمواجهة فيتا كلوب في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بالأهلي إلى ملعب استاد القاهرة منذ قليل تمهيدًا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفور الوصول لملعب القاهرة حرص الجهاز الفني على معاينة أرض ملعب الاستاد قبل خوض عمليات الإحماء وبدء اللقاء المرتقب.

ويتطلع إلى تقديم مستوى جيد أمام الفريق الأحمر في مباراة الليلة واستعد فريق الأهلي جيدًا لمواجهة فيتا كلوب، حيث عكف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على دراسة المنافس، كما عمل على دراسة فيتا كلوب لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو في وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين في صفوفه والتي قد تمثل عبئا على الأهلي في موقعة استاد القاهرة الليلة.

وركز موسيماني على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الليلة سواء في نقل الكرة أو تحرك لاعبيه بدون كرة ، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، خاصة في بطء نقل الكرة والتحضير من الأسفل حتى الوصول إلى مرمى الخصم، مع التنبيه على الثغرات الموجودة في صفوف بطل الكونغو والتي يرغب في استغلالها جيدا بمباراة الليلة.

وحذر موسيماني لاعبي الخط الخلفي من سرعات لاعبي بطل الكونغو وطالبهم بالتركيز الشديد، وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في مباراة الطلائع وهددت مرمى الأهلي في أكثر من فرصة لولا براعة محمد الشناوي التي أنقذت الأحمر من الوقوع في فخ الهزيمة أو التعادل.