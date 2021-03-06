شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يفشل فى التعادل والترجى يحافظ على التقدم بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي ولا يزال الفريق التونسي متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليًا على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ فريق الترجي التونسي بضغط هجومي علي لاعبي الزمالك استغلالاً لعامل الأرض وإحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك تماسك ما حال دخول مرماه أي أهداف.

حاول لاعبو الزمالك تبادل الهجمات مع فريق الترجي، ولكن هجمات الزمالك كانت تنتهي عن أقدام الدفاع التونسي، في المقابل تألق محمود الونش ومحمد عبد الغني مدافعا الزمالك ومعهما طارق حامد وكانا نجوم المباراة.

وفي الدقيقة 27 ينجح توجوي مهاجم الترجي التونسي في تسجيل الهدف الأول لفريق الترجي بعدما تسلم عرضية من حمدي النقاز وضعها بسهولة في مرمي جنش معلنا تقدم الترجي بهدف نظيف.

سيطر لاعبو الزمالك علي ما تبقي من احداث الشوط الأول املا في احراز هدف التعادل والذي جاء في الدقيقة 40 عن طريق احمد فتوح الذي تسلم عرضية من فرجاني ساسي من مهارة فردية داخل المنطقة، ويضعها بيمينه علي يسار حارس مرمي الترجي معلنا تعادل الزمالك .

وفي الدقيقة 42 يتلقي الزمالك صدمة باحتساب ركلة جزاء يسددها محمد على بن رمضان معلنا تقدم الترجى بهدف قبل نهاية الشوط الأول، وتصبح النتيجة 2/1 للفريق التتونسي.

بدأ فريق الزمالك الشوط الثاني من المباراة بأداء أكثر هجوما وفاعلية علي المرمي ، بحثا عن هدف التعادل المبكر قبل دخول المباراة في اوقاتها الحرجة وتعرض اللاعبين لضغط عصبي، واعتمد لاعبوه علي التسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن دفاع الترجي كان بالمرصاد لكافة هجمات الزمالك.

وفي الدقيقة 53 ينجح محمد علي بن رمضان في احراز الهدف الثالث لفريقه في مرمي الزمالك من هجمة مرتدة منظمة انهت علي معنويات لاعبي الزمالك مبكرا، وفي الدقيقة 56 يتعرض احمد فتوح لطرد بعد كرة مشتركة مع مهاجم الترجي.

حاول لاعبو الزمالك التعادل ولكن عاب هجمات الأبيض العشوائية والتسرع، ووضح تأثر لاعبي الزمالك بطرد احمد فتوح، في المقابل فان لاعبي الترجي اعتمدوا علي الهجمات المرتدة مع إضاعة الوقت للخروج بنقاط المباراة الثلاثة، وتستمر النتيجة تقدم الترجي 3 / 1.