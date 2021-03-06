شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتماسك أمام هجوم الترجي فى دوري أبطال أفريقيا بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقامة باستاد رادس بتونس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ فريق الترجي التونسي بضغط هجومى على لاعبى الزمالك استغلالا لعامل الأرض وإحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك تماسك مما حال دخول مرماه أى أهداف.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بوجود الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

فيما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي :

وجاء تشكيل الترجى كالتالى:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

حمدى النقاز - عبد القادر بدران - محمد على يعقوبى - الياس الشتى - كوليبالى - محمد على بن رمضان - ويليام طوفى - عبد الرؤف بن غيث - حمدى الهونى - خالد عبد الباس.