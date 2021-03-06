شكرا لقرائتكم خبر عن النادي الأهلي يهنئ ريال مدريد بمرور 119 عاما على تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على تهنئة ريال مدريد بمناسبة مرور 119 عامًا على تأسيس النادى الملكى، وذلك من خلال حساب الفريق الرسمى على موقع إنستجرام حيث نشروا صورة لشعار الناديين، وكتب الحساب الرسمى للأهلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى يهنئ ريال مدريد بمناسبة مرور 119 عامًا على تأسيسه متمنين أن يستمر النادى لسنوات عديدة قادمة.



الأهلى على انستجرام

وكان نادى ريال مدريد الإسبانى احتفل بمناسبة مرور 119 عاماً على تأسيسه، فى 6 مارس 1902، وانتخاب أول مجلس إدارة للنادى الملكى لكرة القدم بشكل رسمى، لتبدأ بذلك مسيرة أشهر نادٍ فى العالم، منذ ذلك الوقت.



الأهلى يهنأ ريال مدريد

ووفقًا للموقع الرسمي لنادى ريال مدريد، عزز النادى الملكى تاريخه الأسطورى بالفوز بلقب كأس أوروبا 23 مرة، 13 فى كرة القدم، و10 مرات فى كرة السلة، إلى جانب بسط ريال مدريد هيمنته على الدورى الإسباني، حيث فاز الفريق فى الموسم الماضي بلقبه رقم 34 فى تاريخ النادى معززاً تصدره التصنيف.

ويضم سجل ألقاب الفريق، "دورى أبطال أوروبا (13) مرة، كأس العالم للأندية (4) مرات، كأس السوبر الأوروبي (4) مرات، كأس الاتحاد الأوروبي (مرتين)، كأس الملك (19) مرة، كأس السوبر الإسباني (11) مرة، كأس الليجا (مرة واحدة)، كأس اللاتينية (مرتين)، وكأس العالم للأندية (مراة واحدة)، كذلك اختير ريال مدريد أفضل نادٍ فى القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادى على "فيس بوك، فيديو قصير يوضح أسطورة النادى التاريخية في عالم كرة القدم والرياضات المختلفة منذ نشأته، ووثق لحظات حصول النادى على العديد من الجوائز والفوز بالبطولات الهامة.