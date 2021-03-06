شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة طرد أحمد فتوح فى مباراة الزمالك والترجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم الزامبي جانى سيكازورى البطاقة الحمراء فى وجه أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد تدخله فى إحدى الكرات تجاه لاعب الترجى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة حاليًا على ستاد رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش،خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي،خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي،خط الهجوم : حميد أحداد.

بينما بدأ الترجى التونسي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى،خط الدفاع: إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حمدي النقاز،خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث،خط الهجوم: وليام توجاي - حمدو الهوني - عبد الباسط خالد.

ويتصدر الترجى التونسى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.