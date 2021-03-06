شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على بن رمضان يضيف الهدف الثالث للترجى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد على بن رمضان لاعب الترجى التونسي الهدف الثالث لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على ستاد رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والترجى التونسى، المقامة حاليا بالجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بتقدم الترجى بهدفين مقابل هدف، سجل للترجى مهاجمه توجوى ومحمد على بن رمضان فى الدقيقتين 27 و45، بينما سجل أحمد فتوح للزمالك فى الدقيقة 40.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ، خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى، وخط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقى، وخط الهجوم : حميد أحداد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

فيما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، وحمدى النقاز - عبد القادر بدران - محمد على يعقوبى - الياس الشتى - كوليبالى - محمد على بن رمضان - ويليام طوفى - عبد الرؤف بن غيث - حمدى الهونى - خالد عبد الباس.

بدأ فريق الترجي التونسي المباراة بضغط هجومي علي لاعبي الزمالك استغلالا لعامل الأرض وإحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك تماسك ما حال دخول مرماه أى أهداف مفاجئة فى البداية.

وحاول لاعبو الزمالك تبادل الهجمات مع فريق الترجي، ولكن هجماته كانت تنتهي عند أقدام الدفاع التونسى، وفى المقابل تألق محمود الونش ومحمد عبد الغني مدافعا الزمالك ومعهما طارق حامد وكانوا نجوم المباراة.

وفى الدقيقة 27 نجح توجوي مهاجم الترجي التونسي فى تسجيل الهدف الأول لفريق الترجي بعدما تسلم عرضية من حمدى النقاز وضعها بسهولة فى مرمى جنش معلنا تقدم الترجي بهدف نظيف.

وبعد الهدف حاول الزمالك العودة والتعديل عن طريق عرضية من زيزو إلى حميد أحداد داخل منطقة الجزاء، لكن أحداد يفشل فى هز الشباك وينجح حارس الترجى فى انقاذ مرماه.

ودخل لاعبو الزمالك فى مشادة مع نظرائهم فى الترجى اعتراضا على إحدى الكرات، وحسم الحكم الزامبى الموقف سريعا قبل أن تتفاقم الأمور، وشهد الشوط أكثر من حالة اعتراض من لاعبى الزمالك على الحكم.

وفى الدقيقة 40 نجح أحمد فتوح فى إحراز هدف التعادل للزمالك بعدما راوغ فرجانى ساسى مدافعى الترجى ومرر كرة رائعة وضعها فتوح فى شباك الترجى.

وقبل انتهاء الشوط الأول بلحظات سجل محمد على بن رمضان الهدف الثانى للترجى من ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبى على محمد عبد الغنى لينتهى الشوط الأول بتقدم الترجى 2-1.

ويتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيث السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.