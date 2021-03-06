تعرف على تشكيل أسوان وبيراميدز فى الجولة 15 بالدوري الممتاز

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة 15 من الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز جاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود حمادة - طارق طه - محمود صابر - دودو الجباس - محمد فاروق - إبراهيم حسن.

بينما أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي:

عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، السيد فريد، هيثم الفيل، إيمانويل إيجيبتور.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق السماوي بعد 14 مباراة بالدوري، حيث فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 7 أخرى وتلقوا الهزيمة في لقاءين، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.

ومن جانبه طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبي الفريق بضرورة مصالحة الجماهير الأسوانية بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وشدد على أهمية الثلاث نقاط خاصة بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ 12 وتقارب المراكز، وحذر عبد العال أبناء الجنوب من أبرز عناصر القوة لدى بيراميدز، المتمثلة في رمضان صبحي وعمر جابر ومحمود وادي.

وعلى الجانب الآخر، طالب أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، لاعبي الفريق، بضرورة البناء على الفوز الأخير أمام المصري، ومواصلة النتائج الإيجابية لاستعادة مكانتهم في جدول الدوري، وشدد أروابارينا على ضرورة استغلال الفرص التى ستتاح للفريق على مرمى أسوان خاصة مع حالة التألق التى يعيشها عمر رضوان حارس مرمى أسوان منذ بداية الموسم، والخطة الدفاعية المحكمة التى يلعب بها أبناء الجنوب أمام الفرق الكبرى.