شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يشارك في تدريبات سيراميكا بـ"الجبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا، فى تدريبات الفريق، وظهر واضعاً جبيرة على يده بعد خضوعه لعملية جراحية باليد. ويستعد سيراميكا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 15 في اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

واقترب أحمد ياسر ريان من العودة لصفوف المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب مع فريقه فى الفترة الأخيرة ومساهمته بشكل مستمر في تسجيل الأهداف.



احمد ياسر ريان



احمد ياسر

ويدرس بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر الاعتماد على ريان بشكل أساسي في الموسم الجديد، بشرط أن يستمر اللاعب على نفس المستوى لنهاية الموسم مع سيراميكا.

ويهدد اقتراب ريان من العودة، بقاء مروان محسن في هجوم الأهلي للموسم الجديد، خاصة أن الأخير استنزف كل الفرص ويتعرض لحملة هجوم ضارية من جماهير الأهلي مع كل مشاركة أو فرصة يحصل عليها ويبددها.

وفتح مسئولو الأحمر خطوط اتصال مع أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية أبدوا فيها إعجابهم بالمستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع سيراميكا، خصوصا بعد تسجيله 7 أهداف في جميع المسابقات واحتلاله وصافة هدافى الدوري المصري.

ونال أحمد ياسر ريان إشادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ونقل مسئولو الأحمر للاعب رؤية الفتى الأسمر وإعجابه بقدراته الفنية والإمكانيات التي ظهر عليها وطالبوه بالاستمرار على الأداء الجيد.

ووعد أحمد ياسر ريان مسئولي الأحمر بمواصلة التألق وتقديم أداء جيد يشفع له بالتواجد داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى في الموسم الجديد، خصوصا أن رغبته وحلمه يتمثل فى اللعب أساسيا في تشكيلة الفريق الأحمر.