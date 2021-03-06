شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: الزمالك يدفع ضريبة رحيل الأناكوندا.. وعقد الشحات ورمضان أعلى من ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هيثم فاروق، لاعب الزمالك الأسبق أن نادي الزمالك يدفع حتى الآن ضريبة احتراف مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء الذي أعير في يناير الماضي إلى فريق جالاتا سراي التركي، وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: الزمالك قدم كل شيء باستثناء إحراز الأهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكرة القدم عبارة عن أهداف، وأعتقد تشكيل اليوم أمام الترجي موفق جداً للمباراة.

وعن تأثير رحيل مصطفى محمد عن الزمالك قال هيثم فاروق: مصطفى محمد كان موقوفًا حتى مباراة الترجي التي تلعب اليوم، ولكن الزمالك يدفع ضريبة احتراف مصطفى محمد، لأنه كان مهاجم قوي وسريع وهجام وبيهد الدفاع، ويمتاز بضربات الرأس وقادر على التصويب وأهم مميزاته أنه يجيد التحرك بدون كرة وهذه قلما تجدها في مهاجم مصري.

أضاف فاروق متحدثاً عن فرجاني ساسي: جماهير الزمالك مرتبطة ارتباطا عاطفيا كبيرا جداً بفرجاني ساسي، وأعتقد أن الطرفين سيتفقان، وأعتقد عقد حسين الشحات مع الأهلي ورمضان صبحي مع بيراميدز أعلى منه وبالتالي هو يستحق الزيادة.

واختتم: لابد أن يكون هناك تعليمات من الجهاز الفني في تسديد ركلات الجزاء، وأعتقد أن باتشيكو قادر على المرور من هذه المحنة وبعض الأمور لا تعجبني في الزمالك، والمبلغ الذي حصل عليه الزمالك من احتراف مصطفى محمد تم دفعه في مهاجمين لم يسجلوا أهدافاً حتى الآن مع الفريق.

مباراة الزمالك والترجي اليوم لها أهمية خاصة للفريقين، بعد النظر لترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال قبل المباراة، سيأتى بطل تونس فى الصدارة بعد خوض جولتين، وحصد خلالها 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا تونجيت السنغالي فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة، لذا يتمسك الأبيض بالفوز لتصدر المجموعة وتخطي الترجي الذى يسعى هو الآخر لتأكيد صدارته وإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده.