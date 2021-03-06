شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الترجى يخطف تقدماً على الزمالك 2 / 1 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي بتقدم الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ فريق الترجي التونسي بضغط هجومي علي لاعبي الزمالك استغلالا لعامل الأرض واحراز هدفا مبكرا ، الا ان دفاع الزمالك تماسك مما حال دخول مرماه أي اهداف.

حاول لاعبو الزماكل تبادل الهجمات مع فريق الترجي ، ولكن هجمات الزمالك كانت تنتهي عن اقدام الدفاع التونسي ، في المقابل تألق محمود الونش ومحمد عبد الغني مدافعا الزمالك ومعهما طارق حامد وكانا نجوم المباراة.

وفي الدقيقة 27 ينجح توجوي مهاجم الترجي التونسي في تسجيل الهدف الأول لفريق الترجي بعدما تسلم عرضية من حمدي النقاز وضعها بسهولة في مرمي جنش معلنا تقدم الترجي بهدف نظيف.

سيطر لاعبو الزمالك علي ما تبقي من احداث الشوط الأول املا في احراز هدف التعادل والذي جاء في الدقيقة 40 عن طريق احمد فتوح الذي تسلم عرضية من فرجاني ساسي من مهارة فردية داخل المنطقة، ويضعها بيمينه علي يسار حارس مرمي الترجي معلنا تعادل الزمالك .

وفي الدقيقة 42 يتلقي الزمالك صدمة باحتساب ركلة جزاء يسددها محمد على بن رمضان معلنا تقدم الترجى بهدف قبل نهاية الشوط الأول، وتصبح النتيجة 2/1 للفريق التتونسي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

فيما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي :

وجاء تشكيل الترجى كالتالى:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

حمدى النقاز - عبد القادر بدران - محمد على يعقوبى - الياس الشتى - كوليبالى - محمد على بن رمضان - ويليام طوفى - عبد الرؤف بن غيث - حمدى الهونى - خالد عبد الباس.