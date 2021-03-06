شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الترجي التونسي يتقدم علي الزمالك بهدف توجوي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقامة باستاد رادس بتونس، بتقدم الترجى بهدف نظيف.

بدأ فريق الترجي التونسي بضغط هجومي على لاعبى الزمالك استغلالا لعامل الأرض واحراز هدفا مبكرا، إلا أن دفاع الزمالك تماسك مما حال دخول مرماه أى أهداف.

حاول لاعبو الزمالك تبادل الهجمات مع فريق الترجي، ولكن هجمات الزمالك كانت تنتهي عن اقدام الدفاع التونسي، فى المقابل تألق محمود الونش ومحمد عبد الغني مدافعا الزمالك ومعهما طارق حامد وكانا نجوم المباراة.

وفي الدقيقة 27 ينجح توجوى مهاجم الترجي التونسي فى تسجيل الهدف الأول لفريق الترجي بعدما تسلم عرضية من حمدى النقاز وضعها بسهولة فى مرمي جنش معلنا تقدم الترجي بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بوجود الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقا وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

فيما جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي :

وجاء تشكيل الترجى كالتالى:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

حمدى النقاز - عبد القادر بدران - محمد على يعقوبى - الياس الشتى - كوليبالى - محمد على بن رمضان - ويليام طوفى - عبد الرؤف بن غيث - حمدى الهونى - خالد عبد الباس.