مباشر دوري الأبطال.. الترجي 3-1 الزمالك.. بن رمضان يعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقدم الترجي التونسي خطوة هامة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه الزمالك اليوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وعزز الترجي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه المولودية بطل المسابقة عام 1976، فيما احتل الزمالك، الذي توج باللقب خمس مرات، المركز الثالث بنقطتين، وتذيل تونجيت، الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الترتيب بنقطة وحيدة.

ويعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للترجي على حساب الزمالك والثالث في سجل مواجهاتهما الأفريقية، فيما حقق الفريق المصري أربعة انتصارات، وخيم التعادل على ثلاثة لقاءات.

ملخص المباراة:

لم تشهد الربع ساعة الأولى أي فرصة حقيقية من جانب الفريقين، وسط انحصار الكرة في وسط الملعب وسيطرة طفيفة من جانب الزمالك.

وفي الدقيقة الـ18، شكَّل الزمالك أول خطورة على مرمى أصحاب الأرض من هجمة مرتدة استهلها أشرف بنشرقي، الذي مررها إلى حميد أحداد في الجانب الأيسر ليرسلها عرضية داخل منطقة ويشتتها الدفاع قبل أن تمر أمام يوسف أوباما.

افتتح الترجي التسجيل في الدقيقة الـ26 عن طريق الإيفواري وليام توجاي، بعدما انطلق الظهير حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في الجبهة اليمنى مراوغا أحمد فتوح، ليمررها أرضية إلى توجاي داخل المنطقة ويودع الكرة داخل شباك جنش.

وكاد الزمالك أن يعدل النتيجة في الدقيقة الـ31 بعدما تلقى أحمد سيد زيزو تمريرة من حمزة المثلوثي ليلحق بها قبل أن تخرج ويرسلها عرضية داخل المنطقة ويحولها أحداد تجاه المرمى، لكن الحارس فاروق بن مصطفى تمكن من التصدي لها ببراعة.

وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل بأقدام أحمد فتوح في الدقيقة الـ40، بعدما تلقى تمريرة أرضية من فرجاني ساسي الذي راوغ مدافع الترجي، لتأتي إلى فتوح الذي سددها بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الترجي.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد الترجي إلى المقدمة مجددا بهدف ثان سجله محمد علي بن رمضان في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء تسبب فيها محمد عبدالغني مدافع الزمالك.

وسجل الترجي الهدف الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة الـ53 عن طريق بن رمضان الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعدما استغل تمريرة من حمود الهوني ليحولها قوية داخل شباك محمود جنش.

وفي الدقيقة الـ57، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بعد تلقيه الإنذار الثاني، ليضطر الفريق الأبيض لاستكمال المباراة بعشر لاعبين، ليدفع المدرب جايمي باتشيكو بعدها بعبدالله جمعة بدلا من الظهير الأيمن حمزة المثلوثي.

وفي الدقيقة الـ74، أنقذ جنش الزمالك من هدف رابع بعدما تصدى لتسديدة من حمدو الهوني داخل المنطقة بعد عرضية متقنة من البديل أنيس البدري.

تشكيل الترجي: فاروق بن مصطفى - إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حمدي النقاز - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - وليام توجاي - حمدو الهوني - عبد الباسط خالد.

تشكيل الزمالك: محمود عبد الرحيم "جنش" - أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - حميد أحداد.