المريخ يتعادل مع سيمبا لمصلحة الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة المريخ وسيمبا ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد هذه المباراة رفع سيمبا رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الأول، فيما حصد المريخ أول نقطة له في المجموعة بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

وفشلت كل محاولات المريخ في هز شباك الضيوف فيما لم تكن محاولات سيمبا على مستوى الطموح.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي وفيتا كلوب المباراة الثانية في هذه الجولة ضمن نفس المجموعة في تمام الساعة 9 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وسيدخل الأهلي المباراة ولديه 3 نقاط جمعها من الفوز على المريخ في الجولة الأولى، بينما خسر المباراة الثانية أمام سيمبا.

وسيدخل فيتا كلوب المباراة ولديه 3 نقاط جمعها من الفوز على المريخ في الجولة الثانية من المجموعة بعد أن خسر مباراة الجولة الأولى أمام سيمبا.

وجاءت هذه النتيجة في مصلحة الأهلي بعد أن قام المريخ بإيقاف سيمبا الذي نجح في الفوز في أول جولتين.