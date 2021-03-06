النقاز أساسيًا وثلاثي هجومي.. تعرف على تشكيل الترجي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الزمالك ظهور حمدي النقاز لقيادة الجبهة اليمنى، في المقابل سيتكون هجوم فريق باب "سويقة" من وليام توفي وحمدو الهوني وعبد الباسط خالد.

ويتكون تشكيل الترجي من:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: إلياس الشتي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حمدي النقاز.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: وليام توجاي - حمدو الهوني - عبدالباسط خالد.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، في المقابل يتواجد الزمالك بالترتيب الثاني مناصفة مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين.

وكان الترجي حقق الفوز في مباراة على حساب توينجيت (2-1) ثم التعادل أمام مولودية الجزائر بهدف لكل جانب.

في المقابل حقق الزمالك التعادل السلبي في أول جولتين أمام توينجيت ومولودية الجزائر.