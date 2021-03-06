"أحداد مهاجمًا".. تعرف على تشكيل الزمالك ضد الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الترجي في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواصل محمود عبد الرحيم "جنش" تواجده لحراسة عرين الزمالك، كما سيعود أحمد سيد "زيزو" والذي غاب عن مباراة وادي دجلة الأخيرة.

ويتكون هجوم الزمالك من الرباعي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي على أن يكون في مقدمتهم حميد أحداد.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات عقب خروجه بنتيجة التعادل السلبي ضد كل من مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

ويتصدر ترتيب المجموعة الترجي (4 نقاط) - الزمالك ومولودية الجزائر (نقطتين) - توينجيت (نقطة).