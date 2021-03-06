اتحاد جنوب أفريقيا يُعلن.. موتسيبي رئيسًا للكاف رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، عن تولي باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له".

وأشار اتحاد جنوب أفريقيا، إلى أن خصوم موتسيبي أعلنوا انسحابهم بشكل متفق عليه.

وأعلن كل من أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما والموريتاني أحمد ولد يحيى، انسحابهم من سباق انتخابات "كاف" التي كان من المقرر أن تُعقد في الـ12 من شهر مارس الجاري، ليفوز موتسيبي بمنصب رئيس "كاف" بالتزكية.