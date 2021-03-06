الاتحاد التركي يراضي جالطة سراي ويعلن تخفيض عقوبة مصطفى محمد

خفضت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق المصري مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي، إلى مباراة واحدة بدلًا من إثنتين، على خلفية نيله البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد أنقرة غوجو.

وأوضحت لجنة الإنضباط في بيان حرمان مصطفى محمد من المشاركة في مباراة فريقه القادمة ضد سيفاس سبور، إضافة لتغريمه 13 ألف ليرة تركية (1700 دولار).

ويأتي القرار عقب رفض الاتحاد التركي طعن قدمه جالطة سراي، لإلغاء البطاقة الحمراء، وأحال ملف المهاجم المصري إلى لجنة الإنضباط، التي خفضت العقوبة.

وشهدت مباراة أنقرة جوشو وجالطة سراي في الجولة 28 من الدوري التركي الممتاز، طرد مصطفى محمد مع حلول الدقيقة 57، بعد استخدم لاعب الزمالك السابق مرفقه في وجه لاعب أنقرة جوشو في التحام هوائي، اعتبره الحكم متهورًا.

وقدم مصطفى محمد مستوى لافت رفقة ناديه الجديد منذ إنضمامه إليه في الانتقالات الشتوية الفائتة، إذ نجح في تسجيل خمس أهداف في مسابقة الدوري وهدف وحيد في كأس تركيا.

وتعاقد جالطة سراي مع مصطفى محمد بشكل إعارة تمتد عام ونصف مقابل مليونين دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.