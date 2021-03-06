فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

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شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الزمالك والترجي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.
يتواجد الزمالك المصري والترجي التونسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، مولودية الجزائر الجزائري، وتونغيث السنغالي.
وتعادل الترجي في الجولة الماضية “الثانية” أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وقبل ذلك فاز على تونغيث في الجولة الأولى بنتيجة (2-1).
في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0).
ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر والزمالك في المركز الثاني بنقطتين في رصيدهما، فيما يقبع تونغيث في المركز الرابع والأخير.
هدف تقدم الترجي “ويليام توغي”
هدف التعادل للزمالك “احمد فتوح” 1-1
هدف الترجي الثاني “بن رمضان” من ضربة جزاء
هدف الترجي الثالث “بن رمضان” 3-1
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