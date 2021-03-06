اخبار عن عودة إبراهيموفيتش لصفوف منتخب السويد في يورو 2020

كشفت تقارير صحفية في السويد اليوم السبت عن قرب عودة النجم زلاتان ابراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي.

وذكرت بوابة “فوتبول ديركت.إس إي” السويدية الرياضية أن من المنتظر أن يستدعي يانيه اندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، إبراهيموفيتش 39 / عامًا / للمشاركة مع منتخب بلاده في مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يعلن اندرسون عن قائمة المنتخب في السادس عشر من مارس الجاري.

كان يان اندرسون التقى اللاعب الدولي المخضرم ( الذي أحرز 116 مباراة أحرز فيها 62 هدفًا) في نوفمبر الماضي.

وكان ابراهيموفيتش قال إنه يشتاق إلى اللعب لصالح منتخب بلاده، وذلك بعد أن كان أعلن إعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016.

من جانبه، أكد متحدث باسم الاتحاد السويدي لكرة القدم أن كل ما صرح به اندرسون بعد اللقاء صحيح، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): ” لقد كانت محادثة جيدة كما أن الحوار مع زلاتان لا يزال ساريًا”.

ووفقًا لما ذكرته البوابة، فإنه يُعْتَقَد أن ابراهيموفيتش حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى منتخب بلاده، كما يُعْتَقَد أن الاتحاد السويدي أجرى اتصالًا مع نادي ميلان الإيطالي الذي يلعب ابراهيموفتيش ضمن صفوفه، وذلك نقلًا عن مصدر لم تفصح البوابة عنه.

ويستقبل المنتخب السويدي على أرضه نظيره الجورجي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ثم سيتوجه بعد ذلك بثلاثة أيام إلى كوسوفو لمواجهة منتخبها.