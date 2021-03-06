نتيجة مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والترجي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي يستضيفها الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.

انتهي الشوط الاول بتقدم الترجي بهدفين مقابل هدف، افتتح الفريق التونسي اهداف المباراة فى الدقيقة 27 عن طريق اللاعب “ويليام توغي” من صناعة حمدي النقاز.

وفى الدفيقة 39 تدارك الزمالك هدف التعادل عبر اللاعب “أحمد فتوح”، بعد ان استغل تمريرة نموذجية من فرجاني ساسي، وفى اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الاول عاد الترجي ليتقدم من ضربة جزاء سددها بنجاح اللاعب “بن رمضان”.

وخلال الشوط الثاني سجل “بن رمضان” الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 53.

وفى الدقيقة 57 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فى وجه لاعب الزمالك “أحمد فتوح” ليُكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

يتواجد الزمالك المصري والترجي التونسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، مولودية الجزائر الجزائري، وتونغيث السنغالي.

وتعادل الترجي في الجولة الماضية “الثانية” أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وقبل ذلك فاز على تونغيث في الجولة الأولى بنتيجة (2-1).

في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0).