بث مباشر مباراة الزمالك اليوم امام الترجي في دوري ابطال افريقيا “رابط كورة اون لاين”

شاهد بث مباشر كورة اون لاين لمباراة الزمالك المصري والترجي التونسي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وينقل بث مباشر الزمالك والترجي على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وتقام مواجهة الزمالك والترجي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.