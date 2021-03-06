الدوري الاماراتي | نواف مبارك: الشارقة مع النصر مباراة العودة للمنافسة على اللقب

قال نواف مبارك، لاعب فريق الشارقة الإماراتي الأسبق، إن مباراة النصر مع الشارقة التي تقام غدًا الأحد في الجولة التاسعة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي تعتبر بمثابة إما عودة فريق الشارقة للمنافسة على اللقب، أو الابتعاد عن المنافسة في حال الخسارة.

وقال نواف في تصريحات خاصة للموقع الإلكتروني لجريدة “الاتحاد” الإماراتية :”تحمل المباراة الكثير من التحديات لدى الفريقين، خاصة للشارقة حامل اللقب الذي يعيش هزة نفسية لم تحدث له منذ انطلاقته المعروفة مع المدرب عبد العزيز العنبري”.

ويعتبر نواف مبارك أول لاعب حمل “شارة القيادة” يوم اعتزال العنبري، لذلك حرص على توجيه عدة نصائح له وللفريق قبل لقاء النصر غدًا، وقال :”المباراة مصيرية للشارقة، بعد خسارة المواجهة الأخيرة في الكأس وبثلاثية نظيفة، وبالتالي لا مجال للخسارة، ولا بد أن تكون هناك ردة فعل”.

وأكد :”أعتبر المباراة تحمل شعار (نكون أو لا نكون) في ظل الدوامة النفسية التي عانى منها الفريق، والخسارة تجعل الأمور صعبة عليه تمامًا للعودة من جديد إلى المنافسة، ولكن الانتصار يجعله في صلب السباق”.

وأضاف مبارك :”من الضروري على العنبري أن يحقق المعادلة المهمة بالفوز أولًا، ثم تماسك اللاعبين، وهذا دور مهم للنجوم الكبار بالفريق، للخروج من الحالة السيئة التي دخلوا فيها مؤخرًا، رغم أن الفريق يحتل المركز الثاني حتى الآن”.

وقال :”هبوط المستوى وارد في اللعبة، ولكن الفريق البطل عليه العودة السريعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولا بد من وقفة من اللاعبين مع أنفسهم بعيداً عن الجهازين الفني والإداري”.

ووجه نواف نصيحة خاصة للعنبري، وقال :”أتمنى الابتعاد عن أي وسيلة تسبب الضغط على المدرب واللاعبين، وعلى المدرب إخراج اللاعبين من هذه الوضعية النفسية الحالية، ولا أرى أن الضغوط عامل سلبي، بل دافع للانطلاقة من جديد، وهو ما تنتظره جماهير الفريق”.

وقال :”إذا استمر الفريق على الوضع الحالي سوف يتراجع، وبالتالي القرار بالعودة من جديد إلى القمة “مرهون” بعزيمة اللاعبين وأفكار العنبري المقبلة، التي تستطيع انتشال الشارقة من الوضع الحالي.