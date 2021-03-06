بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وحوريا في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوداد المغربي وحوريا الغيني، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وينقل بث مباشر الوداد وحوريا على قناة بي ان سبورتس 6، كما ينقل على قناة المغربية الرياضية الارضية بصوت المعلق الرياضي المغربي “عادل المسعودي”.

وتقام مواجهة الوداد وحوريا على المركب الرياضي محمد الخامس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الوداد المغربي وحوريا الغيني في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وانتصر الوداد في الجولة الماضية على “كايزر تشيفز” برباعية نظيفة، وقبل ذلك عاد بثلاث نقاط غالية من أنجولا بفوزه على بيترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء.

فيما تعادل حوريا مع كايزر تشيفز بنتيجة (0-0)، وفاز على بيترو أتلتيكو بهدفٍ دون رد.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن ضيفه “حوريا” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويتواجد كايزر تشيفز في المركز الثالث بنقطة واحدة في رصيده، بينما يقبع بيترو أتلتيكو في المرتبة الرابعة والأخيرة دون رصيد.

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