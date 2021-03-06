نتيجة مباراة العين والوصل في الدوري الاماراتي “الفهد يفلت من الخسارة”

تعرف على نتيجة “العين والوصل”، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 19 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

تعادل العين مع ضيفه الوصل بهدفٍ لمثله، على ستاد هزاع بن زايد، ليظل البنفسج دون انتصار للمباراة الثانية على التوالي، ويحافظ الوصل على سلسلة اللاهزيمة.

ورفع العين رصيده إلى 31 نقطة، في المركز السادس، بينما وصل الوصل 29 نقطة، ليصعد إلى المركز السابع بشكل مؤقت.

وسجل “كايو لوكاس فيرنانديز” الهدف الاول لفريق العين في الدقيقة (55)، بتسديدة مباشرة لكرة وصلته من تمريرة رأسية من “لابا كودجو”.

وجاء هدف التعادل لفريق الوصل بعدها بدقائق قليلة، عن طريق “رونالدو مينديز”، بعدما أطلق تسديدة قوية ومفاجئة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس “خالد عيسى” في الدقيقة (59).

ونقل البث المباشر لمباراة “العين والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “علي سعيد الكعبي”.

وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الامارات.

وكان العين قد تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “الظفرة”، ليواصل إهدار النقاط السهلة ويبتعد عن المربع الذهبي الذي كان قد أقترب منه بانتصاره على الشارقة والفجيرة.

في المقابل، حافظ نادي الوصل على سجله خالٍ من الهزائم في الدوري الاماراتي في آخر 9 جولات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5.

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