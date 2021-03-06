بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند”، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة 24 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند” على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 2.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

عاد بايرن ميونيخ إلى سكة الانتصارات بطريقة وحشية، حيث عوض الخسارة أمام فرانكفورت في الدوري الالماني بفوزه فريق كولن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، تخللها فوزه على لاتسيو بنتيجة (4-1) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستعاد بوروسيا دورتموند عافيته هو الآخر، بتحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري الالماني، كما فاز على اشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويعد خط هجوم الفريقان هو الأقوى في الدوري الالماني هذا الموسم حتى الآن، حيث سجل بايرن ميونخ 67 هدفًا، وأحرز بوروسيا دورتموند 48 هدفًا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن ملاحقه “لايبزيج”، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الرابع “آينتراخت فرانكفورت”.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند كانت في الدور الأول من الموسم الجاري، وانتهت بفوز الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتاريخيًا ألتقى الفريقان في 103 مباراة في جميع المسابقات، كانت الغلبة فيهم لبايرن ميونخ، حيث حقق الفوز 49 مرة، مقابل 25 لبوروسيا دورتموند، وسيطر التعادل على 29 مواجهة، وسجل الفريق البافاري 205 هدفًا، فيما أحرز أسود الفستيفاليا 126 هدفًا.

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