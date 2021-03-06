عاجل | تشكيلة الترجي امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا “الشعباني يضم البدري والشعلالي بجواره”

تعرف على تشكيلة الترجي الاساسية امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا، والتي أعلنها المدرب التونسي “معين الشعباني” منذ دقائق قليلة.

وشهدت تشكيلة الترجي الاساسية مفاجئة مدوية، حيث قرر الشعباني إشراك الجناح الليبي حمدو الهوني على حساب “أنيس البدري” الذي شارك اساسيًا في مباريات الفريق الأخيرة كلها دون استثناء.

كما سيلعب عبد الرؤوف بن غيث على حساب “غيلان الشعلالي” في منتصف الملعب، وسيجاوره فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان.

وسيسعى الترجي إلى تحقيق الانتصار على الزمالك اليوم من أجل تعزيز صدارته للإقتراب أكثر من حسم تأهله إلى دور ربع النهائي، وأخذ ثأره من الفريق المصري الذي أطاح به من ربع النهائي الموسم الماضي، وحرمه من مواصلة الدفاع عن لقبه الرابع الذي توج به في 2019 أمام نادي الوداد المغربي، كما فاز عليه في مباراة كأس السوبر الافريقي في قطر بنتيجة (3-1).

ولن يقف الزمالك مكتوف اليدين أمام طموحات الترجي، حيث سيتطلع إلى انتزاع الثلاث النقاط من أجل تصحيح مساره نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الموالي، أو على الأقل تفادي الخسارة لحين استقبال الفريق التونسي على الأراضي المصرية.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر والزمالك في المركز الثاني بنقطتين في رصيدهما، فيما يقبع تونغيث في المركز الرابع والأخير.

تشكيلة الترجي امام الزمالك في دوري ابطال افريقيا

فاروق بن مصطفى

إلياس شتي – عبد القادر بدران – محمد علي اليعقوبي – حمدي النقاز

محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث

حمدو الهوني – عبدول خالد باسط – ويليام توجوي ميل.

..