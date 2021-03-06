عاجل | تشكيلة الزمالك الاساسية امام الترجي في دوري ابطال افريقيا “أحداد يقود الهجوم”

أعلن المدرب البرتغالي “جايمي باتشيكو” تشكيلة الزمالك الاساسية امام الترجي، والتي شهدت تواجد المهاجم المغربي “حميد أحداد” في الخط الهجومي.

ووقع اختيار باتشيكو على أحداد نظرة لخبرة المهاجم المغربي في المسابقات الأفريقية، عكس المهاجم المنضم حديثًا “مروان حمدي” الذي ظهر بأداء باهت أمام “مولودية الجزائر”.

ويتواجد في حراسة المرمى “محمود جنش” الذي عاد إلى تشكيلة الزمالك الاساسية في آخر 3 مباريات، على حساب “محمد أبو جبل”.

وينقل بث مباشر الزمالك والترجي على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وسيسعى الترجي إلى تحقيق الانتصار على الزمالك اليوم من أجل تعزيز صدارته للإقتراب أكثر من حسم تأهله إلى دور ربع النهائي، وأخذ ثأره من الفريق المصري الذي أطاح به من ربع النهائي الموسم الماضي، وحرمه من مواصلة الدفاع عن لقبه الرابع الذي توج به في 2019 أمام نادي الوداد المغربي، كما فاز عليه في مباراة كأس السوبر الافريقي في قطر بنتيجة (3-1).

ولن يقف الزمالك مكتوف اليدين أمام طموحات الترجي، حيث سيتطلع إلى انتزاع الثلاث النقاط من أجل تصحيح مساره نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الموالي، أو على الأقل تفادي الخسارة لحين استقبال الفريق التونسي على الأراضي المصرية.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر والزمالك في المركز الثاني بنقطتين في رصيدهما، فيما يقبع تونغيث في المركز الرابع والأخير.

تشكيلة الزمالك الاساسية امام الترجي في دوري ابطال افريقيا

محمود جنش

حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبدالغني – أحمد فتوح

فرجاني ساسي – طارق حامد

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

حميد أحداد

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