نتيجة مباراة المريخ وسيمبا في دوري ابطال افريقيا “هدية سودانية للأهلي”

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تعرف على نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، والتي جاءت نتيجتها في مصلحة الأهلي المصري.
أوقف فريق المريخ ضيفه سيمبا عن مواصلة انتصاراته ليفرض عليه التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.
وبتلك النتيجة، وصل سيمبا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، مما أعطى الاهلي فرصة للإقتراب منه في حالة فوزه على فيتا كلوب، بينما حصد المريخ أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى والثانية.
ويستقبل الاهلي نظيره فيتا كلوب على ملعب القاهرة الدولي الليلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر والسودان.
وتعرض المريخ لصدمة مبكرة أمام سيمبا، بعدما أصيب مدافعه “حمزة داوود”، في عضلة الفخذ بعد دقيقتين من بداية اللقاء، حرمته من المواصلة. ليغادر الملعب، في الدقيقة (12) ويحل مكانه “رمضان عجب”.
ورغم ذلك قدم فريق المريخ اداءً رائعًا في الشوط الأول، كان ينقصه فقط هز شباك الفريق التنزاني، الذي ظهر باهتًا ولم يشكل أي خطورة على مرمى السودانيين.
وفي الشوط الثاني، تراجع اداء المريخ نظرًا للمجهود البدني الكبير الذي بذله في الشوط الأول، ورغم ذلك فشل سيمبا في الوصول إلى الشباك، حيث بدى الفريق مُتعبًا عكس ما كان عليه أمام “الأهلي” في الجولة الماضية.
ونقل بث مباشر المريخ وسيمبا على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما نقل على قناة بين سبورتس كونيكت.
وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.
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